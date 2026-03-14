Названы регионы РФ, в которых больше всего пользуются наличными

Северный Кавказ возглавил рейтинг регионов по спросу на наличные
Наиболее высокий спрос на наличные среди всех российских регионов зафиксирован на Северном Кавказе: в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные Банка России за прошлый год.

«В Чеченской Республике граждане чаще, чем в других регионах, пользовались наличностью. В среднем одному жителю республики требовалось почти 22 тысячи рублей наличных в месяц. Жителям Ингушетии требовалось чуть меньше — порядка 14,5 тысяч рублей», — говорится в материале.

В Дагестане на человека нужно было чуть больше 12 тыс. рублей, следует из статьи.

Также в лидеры вошли Карачаево-Черкесия и республика Северная Осетия. В этих регионах в среднем снимают примерно по восемь тысяч рублей в месяц.

В начале марта доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, что в России на фоне борьбы с мошенниками возникли сложности со снятием наличных в банкоматах. Она объяснила, что существуют два основных механизма ограничения операций, связанных со снятием наличных. Временное ограничение может вводиться на срок до 48 часов при подозрении, что операция совершается без согласия клиента. Под подозрение подпадают, в том числе, переводы на крупные суммы на свой счет, изменение устройства для входа в онлайн-банк.

Ранее россиянам объяснили, кому осложнит жизнь период охлаждения для снятия наличных.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
