Meta готовится к крупнейшим увольнениям из-за внедрения ИИ

Американская технологическая корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) рассматривает возможность масштабных сокращений сотрудников на фоне перехода к технологиям искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, численность персонала компании может сократиться более чем на 20%. При этом источники отмечают, что окончательные сроки и масштабы сокращений пока не утверждены.

Если увольнения действительно затронут около пятой части работников, это станет крупнейшим сокращением штата со времени реструктуризации в конце 2022 — начале 2023 года. Тогда компания уволила 21 тыс. сотрудников, что составляло почти 25% персонала.

По состоянию на декабрь 2025 года в Meta работали около 79 тыс. человек.

В последние годы глава компании Марк Цукерберг активно продвигает курс на усиление конкуренции с другими технологическими корпорациями в сфере искусственного интеллекта. Компания переманивает разработчиков, покупает стартапы, включая Moltbook и Manus.

Кроме того, к 2028 году Meta планирует вложить $600 млрд в строительство центров хранения и обработки данных.

Как напоминает Reuters, сокращения проходят и в других американских технологических компаниях. В частности, Amazon в январе объявила о планах уволить 16 тыс. сотрудников, что составляет около 10% штата.

