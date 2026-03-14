Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Meta готовится к крупнейшим увольнениям из-за внедрения ИИ

Reuters: Meta может уволить более 20% сотрудников из-за ИИ
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Американская технологическая корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) рассматривает возможность масштабных сокращений сотрудников на фоне перехода к технологиям искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, численность персонала компании может сократиться более чем на 20%. При этом источники отмечают, что окончательные сроки и масштабы сокращений пока не утверждены.

Если увольнения действительно затронут около пятой части работников, это станет крупнейшим сокращением штата со времени реструктуризации в конце 2022 — начале 2023 года. Тогда компания уволила 21 тыс. сотрудников, что составляло почти 25% персонала.

По состоянию на декабрь 2025 года в Meta работали около 79 тыс. человек.

В последние годы глава компании Марк Цукерберг активно продвигает курс на усиление конкуренции с другими технологическими корпорациями в сфере искусственного интеллекта. Компания переманивает разработчиков, покупает стартапы, включая Moltbook и Manus.

Кроме того, к 2028 году Meta планирует вложить $600 млрд в строительство центров хранения и обработки данных.

Как напоминает Reuters, сокращения проходят и в других американских технологических компаниях. В частности, Amazon в январе объявила о планах уволить 16 тыс. сотрудников, что составляет около 10% штата.

Ранее в Роскачестве не исключили использование ИИ для контроля за сотрудниками в России.

 
Теперь вы знаете
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
