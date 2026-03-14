Посол в Румынии заявил о дискриминации россиян в бизнесе

Посол Липаев: в Румынии дискриминация россиян в бизнесе стала хорошим тоном
Дискриминация российских граждан в бизнесе стала в Румынии «признаком хорошего тона». Об этом в интервью ТАСС заявил посол Российской Федерации в Бухаресте Владимир Липаев.

Дипломат подчеркнул, что это нарушение норм международного гуманитарного права, однако никто не обращает на это внимание, если речь идет о россиянах. По словам Липаева, Румыния в данном случае не исключение, она лишь следует общему тренду, заложенному в Европе.

Посол добавил, что в настоящее время это проявляется, в основном, на бытовом уровне, в сфере банковского обслуживания, бизнеса.

В этом же интервью Липаев заявил, что туристическим агентствам в Румынии запретили продавать билеты на самолеты до Москвы, также российские паспорта без электронного биометрического носителя перестали признавать. По его словам, на поставщиков услуг оказывается давление, чтобы они отказались от сотрудничества с российской стороной или сделали его максимально невыгодным.

Ранее в МИД Румынии призвали усилить давление на Россию.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!