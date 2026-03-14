В Роспатенте раскрыли, смогут ли артисты использовать иностранные псевдонимы

Артисты смогут продолжить использовать псевдонимы на иностранном языке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспатент.

«Ограничения Федерального закона № 168-ФЗ к товарным знакам и фирменным наименованиям не относятся, то есть если псевдоним зарегистрирован как товарный знак — можно писать название на иностранном языке. Регистрация товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания на иностранных языках или буквами иных алфавитов, чем кириллический, не запрещена», — сказали там.

1 марта вступили в силу требования, по которым информация на вывесках, указателях, табличках должна быть на русском языке и может дублироваться на языках народов России. Иностранные слова могут использоваться дополнительно. За нарушение закона будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.

5 марта в Екатеринбурге общественница Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить Shaman. По мнению женщины, афиши исполнителя нарушают закон о борьбе с англицизмами.

В этот же день Shaman ответил на жалобу на использование латиницы на его афишах. По его мнению, автор претензии либо не знает законы России, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении с неизвестным уровнем.

Ранее Вика Цыганова призвала Shaman отказаться от своего псевдонима.

 
