Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Взрыв произошел в еврейской школе в Нидерландах

Владимир Астапкович/РИА Новости

Взрыв произошел на территории еврейской школы в столице Нидерландов Амстердаме рано утром 14 марта. Об этом сообщает нидерландское новостное агентство ANP.

Мэра Амстердама Фемке Хальсем не исключил, что имела место «целенаправленная атака на еврейскую общину». По его словам, взрыв причинил лишь незначительный ущерб. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Отмечается, что настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, на которых, по предварительным данным, запечатлен человек, который принес взрывное устройство в действие.

Этот инцидент произошел на следующий день после того, как голландская полиция сообщила об аресте четырех мужчин по подозрению в подрыве здания синагоги в Роттердаме, в результате которого возник кратковременный пожар и были повреждены здания, обратило внимание издание Times of Israel.

Ранее в США произошло нападение на синагогу в Мичигане, где водитель автомобиля совершил таран здания и открыл огонь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!