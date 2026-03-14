Взрыв произошел в еврейской школе в Нидерландах

Взрыв произошел на территории еврейской школы в столице Нидерландов Амстердаме рано утром 14 марта. Об этом сообщает нидерландское новостное агентство ANP.

Мэра Амстердама Фемке Хальсем не исключил, что имела место «целенаправленная атака на еврейскую общину». По его словам, взрыв причинил лишь незначительный ущерб. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Отмечается, что настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, на которых, по предварительным данным, запечатлен человек, который принес взрывное устройство в действие.

Этот инцидент произошел на следующий день после того, как голландская полиция сообщила об аресте четырех мужчин по подозрению в подрыве здания синагоги в Роттердаме, в результате которого возник кратковременный пожар и были повреждены здания, обратило внимание издание Times of Israel.

Ранее в США произошло нападение на синагогу в Мичигане, где водитель автомобиля совершил таран здания и открыл огонь.