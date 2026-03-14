Россиян предупредили о скрытых увольнениях в 2026 году

В 2026 году российские работодатели могут проводить скрытую оптимизацию штата, рассказали «Газете.Ru» в департаменте организационного развития Роскачества.

«Скрытая оптимизация штата в 2026 году вполне возможна, и компании некоторых секторов уже начинают к ней подходить. При этом массовых увольнений, скорее всего, не будет, работодатели будут действовать точечно: сокращать непродуктивные роли, переводить сотрудников на неполный день, отказываться от расширения штата в пользу внутреннего перераспределения задач. Работодатели переходят от стратегии «хватать всех» к более осторожному найму и удержанию ценных кадров. Дефицит кадров сохранится там, где нужны рабочие руки и узкие инженерные компетенции», — отметили в департаменте.

Там пояснили, что промышленность, машиностроение, ОПК, строительство и ЖКХ по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных рабочих и инженерах. Эти сферы хронически не закрываются кадрами, добавили в департаменте. Там уточнили, что в зоне дефицита также остаются врачи и специалисты с опытом в IT, особенно в кибербезопасности и разработке. В массовых офисных профессиях конкуренция будет расти, и работодатели смогут выбирать свою стратегию действий, считают в департаменте.

Там ожидают, что зарплатная гонка, скорее всего, замедлится: компании достигли предела роста расходов на персонал и больше не могут повышать зарплаты всем подряд. Но это не значит, что рост остановится везде, в дефицитных сферах зарплаты продолжат расти, просто более избирательно, уверены в Роскачестве. Деньги будут платить тем, кто реально создает ценность, а не за сам факт наличия сотрудника, считают в департаменте. В массовых сегментах рост зарплат либо заморозится, либо будет минимальным, добавили в Роскачестве.

Российский рынок труда может охладиться без роста безработицы, считают в департаменте. Там пояснили, что рынок труда может охлаждаться не через увольнения, а через сокращение вакансий, ужесточение требований к кандидатам и переход на частичную занятость. Работодатели перестанут хватать всех подряд и начнут тщательнее отбирать, а соискателям придется доказывать свою полезность, предупредили в Роскачестве. Плюс будет расти доля самозанятых и фрилансеров, то есть люди не останутся без работы, но формат занятости изменится, уверены в департаменте. Так что охлаждение возможно без всплеска безработицы, за счет структурной перестройки рынка, заключили в Роскачестве.

