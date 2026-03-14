В Германии призвали возобновить импорт нефти из России

Правительству ФРГ необходимо возобновить поставки нефти из России после решения США снять ограничения с операций по ее продаже. Об этом в интервью медиагруппе Funke основательница германской партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт.

По ее словам, если США закупают российскую нефть, несмотря на то, что намного меньше зависят от ее импорта, то Германии стоит сделать тоже самое.

«Мерц [канцлер Фридрих] критикует это решение, когда граждане впадают в отчаяние на заправках, является холодной надменностью мультимиллионера, у которого нет таких забот», — считает Вагенкнехт.

Немецкий политик предлагает получать российский продукт через НПЗ в Шведте и ввести лимит на стоимость горючего в размере €1,50.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкций в отношении России на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.

США ранее временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры к 12 марта. Сообщалось, что лицензия для них будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Ранее Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти.

 
