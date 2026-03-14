Дегтярев сообщил, когда CAS рассмотрит иск по недопуску биатлонистов

Дегтярев заявил, что CAS в апреле рассмотрит иск о недопуске биатлонистов
Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что рассмотрение иска Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS) предварительно назначено на вторую половину апреля.

«Обсудили перспективы возвращения биатлонистов на международную арену, а также ход рассмотрения иска СБР к IBU в Спортивном арбитражном суде. Ожидаем, что слушания пройдут во второй половине апреля», — написал Дегтярев.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Дегтярев назвал Международный союз биатлонистов отмороженной организацией.

 
