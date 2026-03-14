Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Недосып приводит к повышению ночного аппетита, предупредил врач

Врач Якупов: недосып нарушает баланс гормонов, что провоцирует ночной аппетит
AlexandrMusuc/Shutterstock/FOTODOM

Если человек сталкивается с постоянным недосыпом, например, из-за храпа супруга, это может привести к нарушению гормонального баланса, и, как следствие, вызвать ночной аппетит, объяснил «Газете.Ru» руководитель исследования Sleep Study.RU, профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов.

В норме пик мелатонина (гормона сна) приходится на вечер и первую половину ночи, а затем его уровень постепенно снижается. Кортизол (гормон стресса), напротив, должен вести себя зеркально: быть минимальным ночью и повышаться к утру, помогая организму проснуться и включиться в активный день.

Проблемы начинаются тогда, когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или страдает апноэ во сне. В этих условиях организм воспринимает ночь как стресс.

«Если мозг фиксирует тревогу или нехватку кислорода во сне, он запускает сигнал тревоги. Кортизол резко повышается — именно тогда, когда он должен быть минимальным. Это становится пусковым механизмом гормонального «эффекта домино»: нарушается баланс мелатонина и кортизола, повышается ночной аппетит, меняется чувствительность к инсулину, замедляется расщепление жира, падает уровень тестостерона», — поясняет ученый.

Среди других последствий недосыпа — артериальная гипертензия, метаболический синдром, инсулинорезистентность и повышенный риск развития сахарного диабета.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
