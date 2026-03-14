Кабан проник в торговый центр и устроил хаос, вызвав эвакуацию посетителей

В Берлине дикий кабан на несколько часов захватил торговый центр, из-за чего эвакуировали посетителей, пишет Bild.

Утром 13 марта дикий кабан забрел в ТЦ Allende-Center в берлинском районе Кёпеник и устроил хаос в магазине Tedi. По словам очевдцев, зверь проник в торговый центр через главный вход, разбив стекло, и начал гулять между торговыми рядами.

Из-за маневров кабана посетителей попросили покинуть здание, которое затем оцепили, и вызвали полицию с сотрудниками Берлинского зоопарка.

На место прибыли ветеринары с транквилизаторами и духовыми ружьями, но кабан постоянно перемещался, опрокидывая полки с продуктами, поэтому усыпить его не смогли.

Вместо этого из европоддонов и полицейских щитов соорудили коридор к задней двери, по которому кабан через два часа покинул ТЦ. После его визита в магазине остался сильный запах и разрушения. Сейчас сотрудники Tedi проводят уборку, чтобы как можно быстрее открыть двери для посетителей.

Ранее деревню в Англии захватил рой кровососущих мух.

 
Рванут ли цены на маркетплейсах вверх из-за войны в Иране?
