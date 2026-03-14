Турецкий отельер рассказал о повторном использовании некоторых продуктов со шведского стола

Еду со «шведского стола» в турецких отелях могут предложить гостям несколько раз, если к ней ни разу не прикасались и она не испортилась. Об этом ТАСС рассказал турецкий отельер Артур Бирсин.

«В переработку может пойти то, что не было контактно с гостями. <...> есть еда, которая не была вынесена на шведский стол или была не использована: это вареные яйца, которые находятся в скорлупе, или фрукты — те же бананы в кожуре. Их можно позже снова предоставить гостям», — сказал Бирсин.

Отельер подчеркнул, что турецкие власти ответственно защищают права гостей отелей и посетителей точек общественного питания, однако существуют и недобросовестные отельеры, которые экономят на качестве и могут «пустить оставшуюся еду во вторичное приготовление каких-то салатов».

До этого сообщалось, что на Пхукете произошло массовое отравление российских туристов. По информации Telegram-канале Baza, у туристов, отдыхавших в одном отеле, зафиксированы рвота и диарея. Местные медики выразили уверенность, что причина отравления — во льде для коктейлей.

