В РФПИ готовы помочь Moderna и Pfizer увеличить эффективность их вакцин

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что добавление компоненты вакцины от коронавируса «Спутник V» к препаратам от Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями коронавируса.

Журналисты задали ему вопрос, готовы ли разработчики «Спутника V» помочь американским компаниям Moderna и Pfizer. «Да, безусловно (готовы помочь - ред.)», — ответил им Дмитриев.

«Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что разработчики вакцин от COVID-19 могут действительно быть наиболее эффективны «только совместной работой».