В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

В Москве сотрудники ФСБ задержали россиянина Воронина Д. по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах отметил, что позднее мужчину арестовал Лефортовский столичный суд.

Позднее в суде подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь суда Дарья Розмахова добавила, что суд вынес решение об аресте на 1 месяц 30 суток.

В начале февраля 2021 года в Нижнем Новгороде суд приговорил к 9 годам россиянина по делу о госизмене.