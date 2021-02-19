В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
В Москве сотрудники ФСБ задержали россиянина Воронина Д. по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах отметил, что позднее мужчину арестовал Лефортовский столичный суд.
Позднее в суде подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь суда Дарья Розмахова добавила, что суд вынес решение об аресте на 1 месяц 30 суток.
В начале февраля 2021 года в Нижнем Новгороде суд приговорил к 9 годам россиянина по делу о госизмене.