В Петербурге неизвестный напал с ножом на смотрителя маяка

Неизвестный напал с ножом на смотрителя маяка в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

Отмечается, что в настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

Согласно информации пресс-службы, пострадал 49-летний мужчина. Инцидент произошел в четверг, 18 февраля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщают местные СМИ, ножевое ранение получил начальник Толбухина маяка, находящегося в нескольких километрах от острова Котлин. Кроме того, на месте преступления были найдены бутылки из-под водки, стопки и окурки.

Накануне, 18 февраля, сообщалось, что в центре Москвы четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае.