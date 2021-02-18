Италия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве 20-летней давности

Италия экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в убийстве 20-летней давности и находящегося все это время в розыске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что речь идет о россиянине по имени Морис (Борис) Джугашвили (Циклаури). Согласно информации следствия, в июне 1999 года во время ссоры он убил мужчину, тот скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел в Новопавловске Ставропольского края.

В дальнейшем Джугашвили скрылся от правоохранительных органов и взял себе новое имя — Борис Циклаури.

В 2019 году подозреваемого задержали в Италии, в связи с чем Генпрокуратура России обратилась с запросом об экстрадиции. В сопровождении спецконвоя Джугашвили был доставлен в Москву.

Ранее сообщалось, что Словения экстрадировала в РФ экс-министра правительства Дагестана Гаджиева.