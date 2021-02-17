В РФ появился ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения

В России разработали национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения (ПВР) населения, которое пострадало в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в ЧС.

Как отмечается, его положения распространяются на ПВР на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий.

Данный ГОСТ начнет действовать с 1 июня 2021 года.