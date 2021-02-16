Врач оценил эффективность «ЭпиВакКороны» против нового штамма коронавируса

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», должна оказаться эффективной против очередного «британского» варианта коронавируса, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что, судя по некоторой информации, вакцина основана на жизненно важных для вируса и наиболее консервативных молекулах.

«Она показала эффективность против бразильского, южноафриканского штаммов и британского. Будем надеяться, что она будет эффективна и при последующих мутациях. Но до конца все предусмотреть очень сложно. Надо быть готовыми изменять вакцину так же быстро, как меняется вирус», – добавил Жемчугов.

Ранее стало известно, что исследователи из университета Эдинбурга обнаружили в Великобритании еще одну разновидность коронавируса.