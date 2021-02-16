В 12 регионах РФ превышен порог заболеваемости ОРВИ. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации на шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах», — говорится в сообщении.

Среди детей до 2 лет и от 7 до 14 лет превышение недельных эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ выявлено в четырех регионах страны.

В шести субъектах РФ замечено превышение в возрастных группах от 3 до 6 лет. А в 22 краях и областях через недельный эпидемический порог перешагнули граждане старше 15 лет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (более 85,9 млн человек).