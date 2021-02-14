Врач: тканевая маска не защищает от коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что тканевые многоразовые маски, а также маски из неопрена не защищают от заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Вести FM».

«Вызывает воспалительные изменения на коже лица, вызывает изменения со стороны носоглотки, потому что она не приспособлена для этого. Это просто такой дизайнерский ход, и, более того, она не фильтрует так, как фильтрует медицинская маска (...). Тряпичные маски (...) защищают только от крупных (частиц)», — сказал он.

Тимаков также выразил неоднозначное мнение по отношению к неопреновым маскам.

По его словам, из-за пористого состава материала, такая маска может накапливать и задерживать в себе частицы вируса.