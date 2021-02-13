Диетолог назвала блюда, которые можно приготовить ко Дню влюбленных

Диетологи рекомендуют в День Святого Валентина, отмечаемого 14 февраля, порадовать своих любимых креативными и романтичными блюдами, передает РИА «Новости».

Так, специалисты советуют в первую очередь подумать о завтраке. Например, подать на стол или даже в постель вафли с творогом или редкие ягоды. Заварить вкусный кофе, если это любимый напиток партнера, самое главное — проявить заботу.

Эксперт также отметила, что немаловажна подача, в День влюбленных можно подать блюда в виде сердечек.

«А если мы говорим о кофе, то его можно сделать с мороженым. Можно заварить обычный кофе, взбить сливки со сливочным мороженым, добавить кусочки банана, либо, если есть, клубнику, и посыпать тертым горьким шоколадом», — рассказала диетолог Маргарита Королева.

При этом она остерегла от употребления вредной пищи. Например, жареных сосисок в форме сердечек или чрезмерного количества выпечки, следует отдать предпочтение овощам и белку. Эксперт добавила, что можно приготовить борщ с куском мяса, теплый салат с добавлением мяса птицы или брынзы, феты.

Ранее были названы популярные маршруты на День влюбленных.