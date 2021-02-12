Суд отказал Навальному в проверке подлинности подписей ветерана

Мировой суд отказал Алексею Навальному в проверке подлинности подписей ветерана Игната Артеменко на документах по делу о клевете, сообщает ТАСС.

«В удовлетворении ходатайства Навального о проведении почерковедческой экспертизы отказать», – заявила судья в ходе заседания.

Навальный просил проверить подписи Артеменко на на заявлении о возбуждении уголовного дела и на письменной просьбе об освобождении ветерана от дальнейшего участия в процессе, указано в сообщении.

В пятницу, 12 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание, на котором рассматривают уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный лично присутствует на заседании. В ходе заседания лингвист из экспертного центра Следственного комитета России Альбина Глотова подтвердила факт оскорбления ветерана.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал.