Житель Новосибирска избил двух подростков, сломавших снеговика

В Новосибирске следователи начали проверку после публикаций СМИ о мужчине, побившем двух подростков из-за сломанного снеговика. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной информации, вечером 7 феврале двое подростков повредили снеговика, слепленного у одной из школы на Киевской улице. Это увидел проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Он остановился и избил детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам». Личность мужчины и причина конфликта устанавливаются.

Ранее житель Москвы жестко избил школьника в центре города.