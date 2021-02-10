Сербия ведет переговоры по закупке «Спутника лайт»
Карина Казанцева
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Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник лайт», заявила премьер-министр республики Ана Брнабич. Об этом пишет ТАСС.
«Мы ведем переговоры о новых дополнительных количествах, особенно в связи с тем, что российский Институт Гамалеи готовит новую вакцину, которая называется «Спутник лайт», — сказала Брнабич.
По ее словам, в ближайшее время в республику поступит значительная часть «Спутника V».
Ранее «Спутник V» был одобрен в Бахрейне.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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