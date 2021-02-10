Роспотребнадзор запретил пользоваться телефонами на уроках

В Роспотребнадзоре представили новые санитарные правила, которые запрещают школьникам использовать для обучения личные мобильные телефоны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун уточнила, что нововведение не распространяется на планшеты и ноутбуки.

В Роспотребнадзоре ранее поясняли, что детям разрешено носить в школу смартфоны, однако в ходе занятий должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.