«Радио Свобода» оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки

Роскомнадзор оштрафовал ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его гендиректора на 11 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что всего в отношении организации было составлено 116 протоколов из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов.

Мировой суд рассмотрел 40 дел и вынес по ним решения о наказаниях. Общая сумма штрафов составила 11 млн руб.

Ранее Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.