Посольство РФ отреагировало на запрет вещания 16 телеканалов в Латвии

Посольство России в Латвии раскритиковало запрет на вещание 16 русскоязычных телеканалов на территории страны. Комментарий дипмиссии опубликован на ее странице в Facebook.

«Нацсовет по электронным СМИ в Латвии с маниакальным упорством «режет» неугодные телеканалы, усматривая серьезную «угрозу» даже в детских и юмористических передачах», – указано в сообщении.

Посольство отмечает, что на фоне таких мер телевизор в Латвии «скоро будет не нужен».

Ранее стало известно, что Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил вещание 16 русскоязычных телеканалов.