Уточнено число погибших и пропавших при сходе ледника в Индии

Семь тел было извлечено из-под завалов и еще порядка 170 человек считаются пропавшими без вести в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский Государственный центр по управлению бедствиями.

В центра также сообщили, что в результате ЧП были ранены шесть человек.

Там отметили, что в настоящее время осуществляется спасательная операция по извлечению рабочих из второго горного тоннеля, который был заблоикрован после схода ледника.

Ранее в российском посольстве в Индии заявили, что граждане РФ не пострадали при сходе ледника в в индийском штате Уттаракханд.