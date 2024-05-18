В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Подробная информация не приводятся.

В данный момент в регионе действует воздушная тревога.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошла серия взрывов. С 8:29 мск в Харьковской области Украины действует воздушная тревога.

18 мая ВС России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области.

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует взятие Харькова.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.