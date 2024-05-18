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Во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций

Французский политик Филиппо: антироссийские санкции сильно вредят Франции

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Vincent Isore/Global Look Press

Антироссийские санкции вредят Франции. Таким мнением на своей странице в социальной сети Х поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В публикации он сравнил темпы роста ВВП Франции, Евросоюза и России в 2024 году. Экономика РФ по итогам первого квартала выросла на 5,4% в годовом выражении, что значительно опережает Францию и ЕС, подчеркнул он.

«Отменим эти идиотские санкции, перестанем отправлять миллиарды Зеленскому и сконцентрируемся на мирном урегулировании украинского конфликта», — призвал Филиппо.

До этого Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз роста ВВП России в 2024 году в сторону повышения. Оценка выросла более чем в два раза — с 1% до 2,5%.

Между тем Еврокомиссия понизила ожидания по росту экономик еврозоны в этом году до 0,8% с прежних 1,2%.

Ранее Европу предупредили о рисках из-за скопившихся долгов.

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