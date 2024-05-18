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Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си

Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу КНР по глобальной безопасности

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Mikhail Metzel/AP

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что российская сторона видит резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось с формирования основ евразийской безопасности без евроатлантического налета.

Министр добавил, что Москва остается открытой к диалогу с Западом, в том числе по вопросам безопасности.

Ранее в этот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень успешно.

До этого издание Financial Times писало, что заявления президента России и председателя КНР, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США.

Также Путин на брифинге после переговоров с председателем КНР заявил, что власти Китая непритворно пытаются урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

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