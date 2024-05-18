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Россия отправила в Китай первый «Мясной шаттл»

РФ отправила в Китай первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский экспортный центр и транспортная группа Fesco направили в Китай первый поезд нового торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл». Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, сообщает ТАСС.

По словам Никишиной, грузовой состав с рефрижераторами с говядиной производства агрохолдинга «Мираторг» прибудет из Брянска в Китай.

«Регулярная логистика — очень важный компонент для российских и китайских компаний: на переговорах представлен не только товар, который предлагается к продаже, но и сервис по его доставке», — подчеркнула гендиректор РЭЦ.

Никишина выразила уверенность, что продовольствие от ведущих производителей РФ, как и сервис «Мясной шаттл», будут высоко востребованы на рынке КНР.

По информации РЭЦ, говядина из Брянской области весом 464 тонны в начале мая была отправлена к погранпереходу «Гродеково — Суйфэньхэ» на российско-китайской границе. Далее контейнеры проследуют до Шанхая. Транзитный срок доставки составит 20–25 дней.

Отмечается, что «Мясной шаттл» ориентирован на отправку в КНР и страны Юго-Восточной Азии российского мяса в рефрижераторных контейнерах, которые позволяют производителям из разных регионов России экономить время доставки благодаря единой «сквозной» перевозке.

КНР по итогам 2023 года стал ключевым импортером мяса птицы и говядины из РФ. За 12 месяцев Китай закупил в России 132,9 тыс. тонн мяса птицы и 21,5 тыс. тонн говядины.

Ранее сообщалось, что российские компании готовятся начать массовые поставки свинины в Индию.

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