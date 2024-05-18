Суд в Словакии избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на Фицо

Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьера Словакии в СИЗО. Об этом сообщает SME.

По данным портала, прокурор хотел оставить 71-летнего писателя Юрая Цинтулу под стражей, поскольку опасался побега подозреваемого. Отмечается, что решение не является окончательным.

До этого стало известно, что подозреваемый признал свою вину перед судом.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

17 мая агентство Reuters сообщало, что премьер-министр Словакии находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. В этот же день министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявлял, что Фицо после покушения перенес очередную операцию.

Ранее в Кремле ответили, усилили ли охрану Владимира Путина после покушения на Фицо.