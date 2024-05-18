Лавров дал прогноз, сколько Европа не будет партнером России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа надолго перестала быть партнером России. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что политолог Дмитрий Тренин в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для России не актуальна, как минимум, на одно поколение.

«Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно», — заявил министр.

Он отметил, что «многие факты говорят в пользу такого прогноза».

Также Лавров заявил, что Российская Федерация отстоит свои интересы по Украине и в отношениях с западными странами. По его мнению, это по большому счету понимают практически все зарубежные коллеги, с которыми РФ общается.

Кроме того, российский министр заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются откровенной чепухой.

Ранее Путин охарактеризовал политику Запада.