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Лавров дал прогноз, сколько Европа не будет партнером России

Лавров согласился, что Европа надолго перестала быть партнером России

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа надолго перестала быть партнером России. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что политолог Дмитрий Тренин в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для России не актуальна, как минимум, на одно поколение.

«Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно», — заявил министр.

Он отметил, что «многие факты говорят в пользу такого прогноза».

Также Лавров заявил, что Российская Федерация отстоит свои интересы по Украине и в отношениях с западными странами. По его мнению, это по большому счету понимают практически все зарубежные коллеги, с которыми РФ общается.

Кроме того, российский министр заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются откровенной чепухой.

Ранее Путин охарактеризовал политику Запада.

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