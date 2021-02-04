Мужчина угнал машину с вакцинами от коронавируса во Флориде

В американском штате Флорида разыскивает мужчину, который угнал машину с вакцинами против коронавируса и скрылся. Об этом говорится в сообщении департамента местной полиции в Facebook.

Автомобиль Hyundai Accent серого цвета угнали днем в городе Плант-Сити. В салоне машины находились ампулы с вакцинами против COVID-19.

Полицейские просят местных жителей помочь разыскать мужчину. К своему посту департамент прикрепил видео, на котором изображен подозреваемый.

27 января в Польше заявили о первом случае хищения вакцин от COVID-19.