В Киеве радикалы штурмуют канал «Наш» из-за пророссийской политики
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Киеве представители националистических организаций пытаются пойти на штурм здания телеканала «Наш», но силовики их сдерживают. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram.
«Националисты пытались прорваться к телеканалу «Наш», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, радикалы обвиняют канал в пророссийской политике. Между националистами и правоохранителями начались столкновения, последние применили слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.
Ранее на Украине осудили послов Польши и Израиля за критику Бандеры.
close