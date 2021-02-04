Песков: все случаи чрезмерного применения силы правоохранителями на акциях проверят

Все случаи чрезмерного применения силы правоохранителями в ходе незаконных акций будут проверены по-отдельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что расследование отдельно взятых случаев не занимается администрация президента, за это в ответе МВД и Росгвардия.

По словам представителя Кремля, эти ведомства заверили, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку, и будут делаться соответствующие выводы.

Симоновский суд Москвы во вторник, 2 января, отменил Алексею Навальному условный срок по делу компании »Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несанкционированные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером в центре Москвы. До этого они прошли в регионах страны 23 и 31 января.