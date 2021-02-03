Вашингтон призывает Москву освободить арестованных американцев Рида и Уилана

Вашингтон призывает Москву освободить американцев Тревора Рида и Пола Уилана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, США установили каналы связи с Россией на нескольких уровнях. «У нас есть утвержденный сенатом госсекретарь, у нас есть советник по национальной безопасности и несколько высокопоставленных сотрудников в Госдепартаменте, и мы вновь используем возможность призвать Россию к скорому освобождению обоих: господина Рида и Пола Уилана», — заявила Псаки.

Ранее посол США в России Джон Салливан также призвал освободить студента Рида. По его словам, это дело является приоритетным для президента США Джо Байдена и для госсекретаря Тони Блинкена.

Рида приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.