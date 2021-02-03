Источник сообщил о гибели трех пропавших пожарных на горящем складе в Красноярске
Бернст Ю.
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Трое пожарных, которые пропали на горящем складе автозапчастей в Красноярске, погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли», — сказал источник.
Он пояснил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут. В то время как связь с пожарными утеряна более часа назад.
Ранее сообщалось, что на складе автозапчастей в Красноярске произошло возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м.
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