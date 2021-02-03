При пожаре на складе в Красноярске погибли люди
В Красноярске горит склад автозапчастей на улице Калинина в Железнодорожном районе, его площадь уже достигла 3,5 тыс. кв. м. и произошло обрушение кровли склада по всей площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России. По информации МЧС, на данный момент газодымозащитная служба выясняет, есть ли на складе люди, принято решение о вводе на место пожара резервной техники.
Во время тушения пожара погибли трое пожарных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли», — сказал источник. Он пояснил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут. В то время как связь с пожарными утеряна более часа назад.
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