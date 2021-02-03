Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в Красноярске
Полина Рутковская
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Трое пожарных пропали во время тушения крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, трое сотрудников газодымозащитной службы не выходят на связь уже около часа.
Ранее стало известно, что на складе автозапчастей в Красноярске произошло возгорание, площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. м.
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