Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в Красноярске

Снимок с видео/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

Трое пожарных пропали во время тушения крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, трое сотрудников газодымозащитной службы не выходят на связь уже около часа.

Ранее стало известно, что на складе автозапчастей в Красноярске произошло возгорание, площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. м.