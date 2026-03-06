Катар продлил бесплатное проживание российским туристам

Власти Катара приняли решение о безвозмездном продлении проживания российских туристов до 14 марта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В Катаре сейчас находятся порядка 1000 российских организованных и самостоятельных туристов. Одни из них отдыхали в Дохе и не смогли вылететь, другие летели из третьих стран со стыковкой в Катаре. Есть круизеры», — говорится в сообщении АТОР.

В настоящее время аэропорт Дохи закрыт из-за продолжающихся военных действий. При этом есть рейсы, назначенные на 7 марта, но Qatar Airways возобновит полеты только после подтверждения безопасности воздушного пространства. По информации АТОР, перевозчик свяжется с российскими туристами напрямую. Когда это произойдет — не уточняется.

«Туристы могут бесплатно обращаться за медицинской помощью в государственные учреждения Катара, включая Hamad Medical Corporation», — добавили в АТОР.

До этого сообщалось, что российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в Дохе с 28 февраля. Сообщалось, что в результате ЧП в сложной ситуации оказалось около 200 человек.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Дохе прогремели мощные взрывы.