Названа доля женщин в российской науке

Женщины составляют почти 40% исследователей, работающих в России, говорится в анализе, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным исследования, в 2024 году в российской науке работали 339,1 тыс. исследователей, из которых 128,9 тыс. — женщины. Таким образом, их доля составила около 38%. По этому показателю Россия опережает многие развитые страны. Например, в Германии женщины составляют 29,6% исследователей, во Франции — 30,6%, в Республике Корея — 23,7%, а в Японии — лишь 18,5%.

Высокая доля женщин в науке сохраняется в России со времен СССР. Во второй половине XX века женщины составляли 36–40% научных работников, и эта пропорция во многом сохранилась до сегодняшнего дня.

Распределение женщин по научным областям остается неравномерным. Наибольшая их доля наблюдается в гуманитарных дисциплинах — здесь женщины составляют 61,9% исследователей. Среди отдельных направлений наиболее «женскими» остаются филология, где их доля достигает 73,6%, и психология — 71,3%. Более половины исследователей-женщин также работают в медицинских и социальных науках.

В технических дисциплинах ситуация иная. Здесь женщины составляют лишь около трети исследователей — 31,5%. Подобный дисбаланс наблюдается и в других странах и часто связывается с устойчивыми представлениями о том, что девочки чаще выбирают гуманитарные предметы, а мальчики — точные науки, что впоследствии влияет на образовательную и профессиональную траекторию.

Эта тенденция заметна уже на уровне подготовки научных кадров. Среди поступивших в аспирантуру женщины составляют 26,9%. При этом в медицинских науках их доля значительно выше — 53,7%. В естественных, сельскохозяйственных, социальных и гуманитарных дисциплинах женщины составляют около трети аспирантов, тогда как в технических науках — лишь 15,9%.

Авторы исследования отмечают, что анализ структуры занятости позволяет лучше понять гендерные различия в научной карьере и может помочь в разработке мер поддержки для повышения участия женщин в разных областях науки.

Ранее российские ученые выделили лучшие технологии для освоения Арктики.