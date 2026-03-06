Размер шрифта
Сын израильского министра получил ранение на границе с Ливаном

Ynet: сын министра финансов Израиля ранен в ходе боев на границе с Ливаном
Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын министра финансов Израиля Бецалеля Сомтрича получил ранение в ходе боевых действий на границе с Ливаном. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

По его данным, ранение оказалось легким, и жизни солдата Армии обороны Израиля ничто не угрожает.

5 марта бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» обстреляли ракетами израильский военно-промышленный комплекс Rafael, расположенный к югу от города Акко. По данным организации, атака была совершена «в ответ на израильскую агрессию, направленную против десятков ливанских городов и поселков, включая южные пригороды Бейрута».

В ночь на 4 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на «Хезболлу» сообщил о ракетной атаке по израильской военно-морской базе в городе Хайфа. Несколько ракет также были выпущены в сторону населенного пункта Кфар-Юваль, где находилась группа военнослужащих израильской армии.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
