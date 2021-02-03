В СЖР напомнили об ответственности за нападения на журналистов
Антон Демидов
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Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что действия представителя правоохранительных органов, который ударил дубинкой представителя СМИ, является недопустимыми, передает ТАСС.
Он рассказал, что в СЖР поступило видео, на котором запечатлено, как сотрудник полиции бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста.
«Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства. Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», --сказал Соловьев.
Он также отметил, что члены союза продолжают мониторить ситуацию.
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