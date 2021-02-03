В СЖР напомнили об ответственности за нападения на журналистов

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что действия представителя правоохранительных органов, который ударил дубинкой представителя СМИ, является недопустимыми, передает ТАСС.

Он рассказал, что в СЖР поступило видео, на котором запечатлено, как сотрудник полиции бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста.

«Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства. Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», --сказал Соловьев.

Он также отметил, что члены союза продолжают мониторить ситуацию.

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