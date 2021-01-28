Под Нижним Новгородом женщина избила малолетнего сына, который мешал пить алкоголь

В отделение полиции по Нижегородской области поступило заявление от жительницы Богородска, которая рассказала о своей знакомой, забравшей у нее ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе МВД по региону уточнили, что заявление поступило 25 января 2021 года, после этого профильными органами была организована проверка.

Там отметили, что по результатам было установлено, что заявительница вместе со своим трехмесячным ребенком пришла в гости к подруге, где они распивали алкоголь в течение дня. В течение этого времени женщина несколько раз ударила младенца рукой по лицу. В связи с этим ее знакомая приняла решение забрать ребенка и отнести его домой к своему сожителю.

На место прибыли сотрудники полиции и врачи, младенец был доставлен в больницу.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Стало известно, что заявившая в полицию имеет судимость, а также была лишена родительских прав в отношении троих своих детей.

Ранее в Томской области органы опеки и попечительства изъяли из семьи 12-летнего сына, которого мать избивала за плохое поведение в школе. Кроме того, Московский суд вынес приговор мужчине, который избивал своего сына металлической трубой за отказ отжиматься.