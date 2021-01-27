В квартирах Навального проводят обыски

В квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии в Москве проводят обыски, сообщает РИА «Новости».

По сообщению агентства, с обысками пришли в квартиру Навального в Марьино и в квартиру его жены на Автозаводской. Обыски проводятся по статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, указано в сообщении.

Правоохранительные органы на данный момент не прокомментировали ситуацию.

17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. В Федеральной службе исполнения наказаний разъяснили, что задержание проводилось на основании постановления о его объявлении в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.