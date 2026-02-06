Размер шрифта
Стало известно о состоянии раненного в Москве генерала Минобороны

SHOT: генерал-лейтенант Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения
Минобороны России

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения в Москве — за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что инцидент произошел 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. По данным СК, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала Алексеева и скрылся. Потерпевшего доставили в одну из столичных больниц.

По данным канала, инцидент произошел в доме на Волоколамском шоссе: злоумышленник выстрелил в генерала три раза, когда тот выходил из квартиры на 24-м этаже.

На данный момент следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь высокопоставленного сотрудника Минобороны.

Генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву 64 года, он занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он награжден медалью Героя России, а также имеет звание заслуженного военного специалиста РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя ДНР за попытку покушения на высокопоставленного российского военного.
 
