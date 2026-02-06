Размер шрифта
Общество

В МВД рассказали о мошеннической схеме с фейковым кешбэком

Мошенники стали предлагать кешбэк за покупки на фейковых маркетплейсах
Shutterstock

Мошенники начали использовать новую схему с кешбэком за покупки на фейковых сайтах маркетплейсов. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

«Мошенники в феврале рассылают сообщения: «Вы получили 15% кешбэка за покупки! Активируйте до …». Цель — активные покупатели на маркетплейсах», — говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что в подобных сообщениях говорится о выгодной акции и есть ссылка, которая ведет на сайт‑клон банка или маркетплейса. В случае авторизации там вы потеряете деньги, предупредили в ведомстве.

Россиянам рекомендовали не переходить по ссылкам, заходить в банк или маркетплейс только через официальное приложение или сайт, набранный вручную в браузере. Кроме того, следует проверять отправителя, обращать внимание на ошибки в тексте, никому не сообщайте личные данные.

В случае перехода по ссылке нужно срочно сменить пароль, отключить привязанные карты и связаться с банком.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ЖКХ.
 
