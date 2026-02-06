Размер шрифта
Освобожденная жительница Курской области заплакала, вспоминая об украинском плене

Жительница Курской области не смогла сдержать слез, говоря об украинском плене

Жительница Курской области, вернувшаяся из украинского плена, не смогла сдержать слез, вспоминая о тяжелых условиях содержания. Видео с пожилой женщиной опубликовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Пенсионерка вернулась на родину в ходе очередного обмена пленными. Она сообщила, что многие удерживаемые украинскими военными люди больны и нуждаются в спасении. По ее словам, заключенных не снабжают необходимыми медикаментами.

«Таблеток не было, один парацетамол. Разве это таблетки?» — поделилась подробностями курянка.

Москалькова поддержала пенсионерку, заявив, что счастлива ее возвращению домой. Омбудсмен выразила надежду на скорое освобождение остальных пленных.

5 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении трех мирных жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. По данным ведомства, они вернулись в Россию в рамках проведенного между сторонами обмена.

До этого Москалькова рассказывала, что удерживаемые на Украине куряне живут в неудовлетворительных условиях: их держат в заложниках и кормят лишь кашей и чаем. В то же время украинцы, которых эвакуировали из зоны боевых действий на территорию России, «окутаны заботой и могут совершенно свободно вернуться на Украину или в любую другую страну», подчеркнула она.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.
 
