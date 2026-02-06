Жительница Курской области, вернувшаяся из украинского плена, не смогла сдержать слез, вспоминая о тяжелых условиях содержания. Видео с пожилой женщиной опубликовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Пенсионерка вернулась на родину в ходе очередного обмена пленными. Она сообщила, что многие удерживаемые украинскими военными люди больны и нуждаются в спасении. По ее словам, заключенных не снабжают необходимыми медикаментами.

«Таблеток не было, один парацетамол. Разве это таблетки?» — поделилась подробностями курянка.

Москалькова поддержала пенсионерку, заявив, что счастлива ее возвращению домой. Омбудсмен выразила надежду на скорое освобождение остальных пленных.

5 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении трех мирных жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. По данным ведомства, они вернулись в Россию в рамках проведенного между сторонами обмена.

До этого Москалькова рассказывала, что удерживаемые на Украине куряне живут в неудовлетворительных условиях: их держат в заложниках и кормят лишь кашей и чаем. В то же время украинцы, которых эвакуировали из зоны боевых действий на территорию России, «окутаны заботой и могут совершенно свободно вернуться на Украину или в любую другую страну», подчеркнула она.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.