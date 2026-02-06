Размер шрифта
Олеся Железняк вышла на связь после сообщений о приступе

Железняк рассказала о самочувствии на фоне новостей об ухудшении здоровья
Личный архив Олеси Железняк

Звезда сериала «Сваты», заслуженная артистка России Олеся Железняк вышла на связь после сообщений о резком ухудшении самочувствия. В беседе с 360.ru она опровергла эту информацию, заверив, что с ней все хорошо.

«Я прекрасно себя чувствую. Все замечательно», — заявила актриса.

Напомним, сегодня утром РЕН-ТВ сообщил, что Железняк потребовалась экстренная медицинская помощь из-за болей в груди. Отмечалось, что медики оказали помощь на месте, от госпитализации, вопреки советам врачей, артистка отказалась.

Ранее Железняк рассказала о критике в театре из-за съемок в «Моей прекрасной няне».
 
